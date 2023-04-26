– Почему не поехал в сборную?

– У меня действительно есть проблема, которая со мной со второй игры Лиги чемпионов. У меня была паховая грыжа, как было у Малиновского, Ярмоленко. Меня прооперировали перед Новым годом, удалили грыжу, поставили сетку. Это была основная проблема, а осталась еще второстепенная. Это пубалгия – постоянное воспаление в паху, которое очень болит.

"Лет 10-15 назад в сборную Украины люди без ног ездили": Цыганык прокомментировал резонансный отказ Конопли от вызова

Вот мы сыграли с Фейеноордом, Ренном, чемпионат, постоянные переезды, еще и когда ты сидя едешь – то оно все затекает, что на следующий день ходить было трудно. Я с кровати поднимаюсь как беременный через бок, потому что не могу поднять корпус.

– Но ты играешь с Рухом тайм.

– Я поговорил перед этим с Ротанем. Все это объяснил. Я не знал, буду ли играть с Рухом. Петрович сказал: "Делай, как считаешь нужным. Если нужно лечиться, то лечись". У нас было 4 или 5 выходных после Руха. Я надеялся именно на эти выходные, потому что была возможность делать физиопроцедуры, стретчинг. Было важно получить покой, чтобы не бегать, ничего не делать.

Я когда даже смотрел матч с Англией, то у нас на следующий день была товарищеская игра. Я не играл, тренировался индивидуально. Когда я бегал, то болело. Понимал, что на 70% не смог бы сыграть на Уэмбли. Только себя подвел бы, команду, Петровича, если бы он меня поставил. На себя обратил бы всё внимание. Понимаю, что когда приезжаешь в сборную, то никого не волнует – болит или не болит, ты должен выходить и шарашить на 200%.

– Кейна ты бы не закрыл там?

– В том состоянии не закрыл бы. Я с Петровичем поболтал. Я готовился сыграть против Руха, не знал, поставят ли меня. Я сделал 3 или 4 укола за несколько дней перед игрой. Сказали, что я на замене. Думаю: "Хорошо, не придется ничего никому объяснять". А потом сижу, заварил чаек в перерыве, взял печеньку, а мне говорят: "Переодевайся". Ну, окей. Они знали, что болит, но тренерский штаб мне доверяет. Если говорю, что могут на меня рассчитывать, то рассчитывают. Я сказал, что если что, то выйду.

– Если бы ты не сыграл те 45 минут, то ничего бы не было.

– Не знаю, откуда УАФ взяла информацию, что я травмировался. Я такого не говорил. Врачи сборной понимают, какая у меня проблема, – сказал Конопля в интервью Брутальному футболу.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову