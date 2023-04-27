"Нинішній стан справ у збірній – це нонсенс. Де і коли у серйозній футбольній країні один тренер керував трьома командами одночасно, тим більше якщо одна з них – національна збірна? Навіть Валерія Лобановського критикували, коли він працював із двома командами – збірною та Динамо. Невже в Україні немає тренера, якому можна було б зробити пропозицію?

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Усі чекають, що команду влітку очолить Сергій Ребров. Але хіба так поводиться український тренер, який хоче працювати у головній команді країни? Сергій Станіславович не заявляє чітко своєї позиції. За моїми даними, його не зовсім влаштовує пропозиція від УАФ.

У нас талановите покоління футболістів, багато хто виступає у топ-чемпіонатах. Ці гравці здатні багато на що, їм просто необхідно створити оптимальні умови для реалізації. Я чую часом, що в групі з Італією та Англією ми навряд чи посядемо місце вище третього, а отже майже напевно не потрапимо у фінальну стадію. Абсурд, італійці добре провели Євро-2021, але не пройшли на два останні чемпіонати світу. В Італії вже давно не було зірок світової величини, з командою Манчіні можна боротися.

Англію ми у своїй історії вже перемагали та грали унічию, у британців теж реально відбирати очки. Друге місце групи С – досяжний результат. Навіть у такій складній ситуації, коли у збірної невідомо коли будуть домашні матчі, головна команда не може брати паузу", – сказав Гецко у коментарі Tribuna.

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