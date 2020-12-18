Ребров заинтересовался лучшим бомбардиром УПЛ – его просматривали при подготовке к Динамо
Нападающий Олимпика Захедитабар Шахаб пользуется спросом не только на украинском рынке.
Как стало известно Футбол 24, лучшим бомбардиром УПЛ заинтересовался главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.
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В октябре-ноябре украинский специалист готовился к матчу против Динамо в Лиге чемпионов и заодно оценил выступления Шахаба. Ференцварош как раз ищет нападающего с похожими характеристиками – техничного, с хорошей скоростью и ударом. Интересно, что ранее интерес к форварду Олимпика приписывали и Динамо.
Напомним, Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах. Столько же у Виктора Цыганкова.
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