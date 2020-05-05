Ребров выделил роль капитана в современном футболе – легенда Динамо вспомнил свой матч за сборную Украины с повязкой

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров признался, что фигура капитана на поле ранее была более важной.

"Спарринг с иранцами мне запомнился тем, что это был мой первый и единственный матч за сборную с капитанской повязкой. Конечно, это всегда большая честь. Хотя сегодня роль капитана в футболе уже не столь велика, как было раньше, когда он мог подойти к арбитру, поговорить с ним. Так, своим примером ты можешь завести партнеров, помочь им, но в команде всегда должно быть несколько лидеров, а не только игрок с повязкой.

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Сейчас в моих коллективах капитанами становятся по-разному. Я стараюсь выслушать мнение всех футболистов, но решение принимаю сам, поскольку несу ответственность за результат. Тогда уже постепенно заканчивал карьеру в сборной наш многолетний капитан Олег Лужный, и Леонид Буряк пробовал разные варианты", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, товарищеский матч против Ирана в 2002 году Украина проиграла (0:1).

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