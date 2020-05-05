Ребров виділив роль капітана у сучасному футболі – легенда Динамо пригадав свій матч за збірну України з пов'язкою

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров зізнався, що фігура капітана на полі раніше була більш важливою.

"Спаринг з іранцями мені запам'ятався тим, що це був мій перший і єдиний матч за збірну з капітанською пов'язкою. Звичайно, це завжди велика честь. Хоча сьогодні роль капітана в футболі вже не настільки велика, як було раніше, коли він міг підійти до арбітра, поговорити з ним. Так, своїм прикладом ти можеш завести партнерів, допомогти їм, але в команді завжди має бути кілька лідерів, а не тільки гравець з пов'язкою.

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Зараз в моїх колективах капітанами стають по-різному. Я намагаюся вислухати думку всіх футболістів, але рішення приймаю сам, оскільки несу відповідальність за результат. Тоді вже поступово закінчував кар'єру в збірній наш багаторічний капітан Олег Лужний, і Леонід Буряк пробував різні варіанти", – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, товариський матч проти Ірану у 2002 році Україна програла (0:1).

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