Жена Реброва Анна поделилась фотографией в Instagram, где супруги посетили украинский митинг в центре Милана.

Ребров поставил Аль-Айну ультиматум и может подписать украинцев – шейхи, которые обманули тренера, вынуждены реагировать

"Каждый украинец уникален. Это люди с большой силой духа и добрым сердцем внутри. Все будет Украина. Вместе мы – сила! Горжусь каждым! Счастлива, что я украинка", – написала Анна Реброва в своем Instagram.

Добавим, что Сергея Станиславовича узнали некоторые из украинцев, так что не обошлось без общих фотографий с поклонниками.

Россия напала на Украину: Динамо урезало зарплаты, Зинченко взбесил оккупантов, горячее заявление Малиновского (LIVE)