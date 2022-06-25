Ребров с супругой посетил митинг в поддержку Украины в Милане – патриотичные кадры
Наставник Аль-Айна Сергей Ребров и его супруга Анна продолжают вести активную информационную войну.
Жена Реброва Анна поделилась фотографией в Instagram, где супруги посетили украинский митинг в центре Милана.
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"Каждый украинец уникален. Это люди с большой силой духа и добрым сердцем внутри. Все будет Украина. Вместе мы – сила! Горжусь каждым! Счастлива, что я украинка", – написала Анна Реброва в своем Instagram.
Добавим, что Сергея Станиславовича узнали некоторые из украинцев, так что не обошлось без общих фотографий с поклонниками.
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