"В прошлом году Сергей Ребров, когда принял Аль-Айн, договорился о том, что будет участвовать в трансферной кампании. Он представил определенный список футболистов, которые ему были нужны. Руководство клуба на тот момент пообещало Реброву исполнить все прихоти, но ни одного футболиста, которых он просил, не купило. В этом списке не было украинцев.

Ребров анонсировал возможное появление в Аль-Айне украинцев

Но сейчас Ребров стал чемпионом, выиграл все, что можно, выиграл дубль. У Аль-Айна была опция автоматического продления контракта на год. Ребров стал практически заложником этой истории и вынужден был остаться в команде. Сейчас у Сергея есть все шансы для того, чтобы диктовать свои условия, потому что к нему прислушиваются достаточно серьезно.

Знаю, что Ребров искал опорного хавбека и рассматривал на эту позицию разных украинских футболистов и, в частности, Сергея Сидорчука. Не исключаю, что также он интересовался и Пятовым, потому что каждый тренер строит себе хребет из своих футболистов: вратарь – центральный защитник – опорный хав и форвард/центральный полузащитник. И уже на этом мясе тренер накручивает других футболистов. Интересовались и Педриньо, но тот не захотел переходить, поскольку имеет возможность неплохо проявить себя в Европе. Поэтому я не исключаю возможности трансфера Пятова.

Этот сезон будет для Реброва последним в Аль-Айне, поэтому он будет формировать команду из возрастных футболистов, которые должны дать результат, а там дальше будут разбираться", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, по итогам прошлого сезона украинский специалист завоевал с Аль-Айном золотые медали чемпионата и Кубок ОАЭ.

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