По итогам февраля 47-летний специалист был признан лучшим тренером первенства Объединенных арабских эмиратов, сообщает пресс-служба клуба.

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Для Реброва эта награда стала традиционной. Он получает ее в шестой раз подряд с августа. В феврале Аль-Айн под руководством украинца провел 4 матча в чемпионате и одержал 4 победы с общим счетом 11:1.

Сейчас "босс" Сергея Реброва уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 7 зачетных баллов.

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