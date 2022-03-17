"Наша армия, наши люди – настоящие герои, и это понимает весь мир. Я был восхищен тем, как поступили Давид Алаба, Роберт Левандовски и другие звезды мирового футбола.

Россия напала на Украину: жесткая позиция Реброва по отношению к оккупантам и временный клуб для голкипера Динамо (LIVE)

Приятно наблюдать за тем, как играют Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук и другие легионеры. Каждый из них по-своему делает все, чтобы прекратить эту ужасную войну, за которую не будет прощения ни нападавшим, ни тем, кто молча за этим всем наблюдал.

Динамо возобновило тренировки? Не знаю, как это оценить. Конечно, нужно думать о завтрашнем дне, продолжать делать свое дело. Но для этого нужно соответствующее настроение. Поддерживать себя в форме должен любой спортсмен, в Динамо решили сделать это организованно", – цитирует Реброва Команда1.

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