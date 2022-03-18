За підсумками лютого 47-річного фахівця було визнано найкращим тренером першості Об'єднаних арабських еміратів, повідомляє прес-служба клубу.

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Для Реброва ця нагорода стала вже традиційною. Він отримує її вшосте поспіль із серпня. У лютому Аль-Айн під керівництвом українця провів 4 матчі у чемпіонаті та здобув 4 перемоги зі загальним рахунком 11:1.

Зараз "бос" Сергія Реброва впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 залікових балів.

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