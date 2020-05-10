"Ребров в Россию точно не поедет": Андронов считает, что украинец мог бы заменить экс-тренера Динамо

Известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов встал на защиту экс-тренера Динамо Юрия Семина.

"По поводу Семина и Локомотива исписаны тонны бумаги и миллионы экранов. Бедный Николич (сербский специалист Марко Николич, которого сватают на пост главного тренера Локомотива – прим.), думаю, икает каждый день по 100 раз.

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Но, по-моему, все обсуждают что-то не то. Я не болельщик Локомотива, я смотрю на ситуацию просто. Спорт. Только спорт. Семин вывел перед перерывом команду на второе место. Высшее из возможных. На первом сами знаете кто – монстр. Да, обвалился Краснодар. Но Семин не в такси ехал в этот день, и не на печи сидел. А обыграл Ростов. Лишить его этого промежуточного успеха – нечестно с точки зрения спорта.

Если будут доигрывать – дайте доиграть ему, а не Николичу! А если не будут и "обнулят" – он заслужил еще один шанс! И он ничего не провалил в Локо. Да, не прошел группу в Лиге чемпионов – но прошел ли ее Зенит, а ранее (обыграв два раза Реал) ЦСКА? Дошел ли туда Краснодар? Или, может быть, там Николич феерил? Это просто мое мнение. Уважайте и цените заслуги человека, клубной легенды. Нет ни одной причины, по которой контракт Семина не должен быть продлен. И ни одной, кстати, назначать Николича. В Венгрии только одного тренера можно рассмотреть, это Сергей Ребров, но он в Россию не поедет", – написал Андронов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ситуация вокруг Семина вызвала настоящий скандал в российском футболе: руководство Локомотива не просто не предложило новое соглашение экс-тренеру Динамо, а за его спиной договорилось о сотрудничестве с сербским наставником Марко Николичем.

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