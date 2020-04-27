"С ним должны были продлить контракт на 5 лет": Грозный встал на защиту экс-тренера Динамо, которого предали в России

Украинский тренер карагандинского Шахтера Вячеслав Грозный раскритиковал решение руководства московского Локомотива не продлевать контракт с действующим наставником Юрием Семиным.

"Я очень хорошо знаком с Юрием Палычем. Мы всегда были в командах-соперниках, где бы я не работал, но при этом никогда не были командами-врагами, у нас всегда было достойное и интересное соперничество. Мы действительно уважали друг друга и всегда пожимали друг другу руки после матчей. У меня всегда были уважительные отношения с Семиным. Я считаю его одним из самых талантливых специалистов на постсоветском пространстве. Он всегда это доказывал своей работой, он – настоящий трудяга.

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Семин создан для Локомотива, это его семья и детище, он этим живет. Он тот человек, который ради Локомотива готов снять и порвать свою рубашку. Человек практически ежегодно выигрывает чемпионат или берет Кубок страны, а также борется за попадание в еврокубки. Он постоянно готовит сборников, у Семина постоянно растут и развиваются футболисты. Как в этой ситуации можно думать о том, чтобы его поменять на кого-то? Конечно, такие тренеры-личности сложные по характеру, что может многим не понравиться в работе.

Я считаю, что было бы корректно руководству РЖД автоматически продлить контракт Семина на 5 лет. Может, он бы отказался, но Семин заслуживает этого за заслуги перед клубом. Он не из-за денег работает, он просто не может не работать. Он вложил душу в эту команду, он ее создавал вместе со своим штабом и со своими футболистами. Как можно думать о том, что у него заканчивается контракт и можно его не продлевать? Семина надо было еще в прошлом году "продолжать" на три года. Уговаривать такого тренера, чтобы он оставался и спокойно работал. Это топовый тренер. Нельзя оскорблять таких тренеров. У нас, по большому счету, бесправная профессия, потому что, когда ты выиграл, то молодцы игроки, а если ты не выиграл, то виноват тренер", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport24.

К слову, ситуация вызвала настоящий скандал в российском футболе, ведь руководство Локомотива не просто не предложило новое соглашение экс-тренеру Динамо, а за его спиной договорилось о сотрудничестве с сербским наставником Марко Николичем.

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