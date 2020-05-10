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"Ребров у Росію точно не поїде": Андронов вважає, що українець міг би замінити екс-тренера Динамо

10:18 385 Читать на русском
"Ребров у Росію точно не поїде": Андронов вважає, що українець міг би замінити екс-тренера Динамо
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Відомий російський журналіст та коментатор Олексій Андронов заступився за екс-тренера Динамо Юрія Сьоміна.

"Щодо Сьоміна і Локомотива списані тонни паперу і мільйони екранів. Бідний Ніколіч (сербський фахівець Марко Ніколіч, якого сватають на посаду головного тренера Локомотива – прим.), думаю, гикає кожен день по 100 разів.

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Але, по-моєму, всі обговорюють щось не те. Я не уболівальник Локомотива, я дивлюся на ситуацію просто. Спорт. Лише спорт. Сьомін вивів перед перервою команду на друге місце. Найвище з можливих. На першому самі знаєте хто – монстр. Так, обвалився Краснодар. Але Сьомін не в таксі їхав в цей день, і не на печі сидів. А обіграв Ростов. Позбавити його цього проміжного успіху – нечесно з точки зору спорту.

Якщо будуть догравати – дайте дограти йому, а не Ніколічу! А якщо не будуть і "обнулять" – він заслужив ще один шанс! І він нічого не провалив в Локомотиві! Так, не пройшов групу в Лізі чемпіонів – але чи пройшов її Зеніт, а раніше (обігравши два рази Реал) ЦСКА? Чи дійшов туди Краснодар? Чи, може, там Ніколіч феєрив? Це просто моя думка. Поважайте і цінуйте заслуги людини, клубної легенди. Немає жодної причини, згідно якій контракт Сьоміна не повинен бути продовжений. І жодної, до речі, призначати Ніколіча. В Угорщині лише одного тренера можна розглядатити. Це Сергій Ребров, але він до Росії не поїде", – написав Андронов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, ситуація навколо Сьоміна викликала справжній скандал у російському футболі: керівництво Локомотива не просто не запропонувало нову угоду екс-тренеру Динамо, а за його спиною домовилось про співпрацю з сербським наставником Марко Ніколічем.

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Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров Локомотив Москва Локомотив Москва Росія Олексій Андронов
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