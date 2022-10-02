Аль-Айн обыграл Аль-Иттихад со счетом 3:0. Команда Сергея Реброва забила ранний гол с участием Ярмоленко. Андрей замыкал прострел на дальней штанге и попал в перекладину. Партнер воспользовался отскоком и переправил мяч в сетку.

القناص سفيان رحيمي يفتتح التسجيل..#العين يتقدم مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق المغربي رحيمي#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_اتحاد_كلباء#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SRRsAmUsvc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022

Ярмоленко сразу имел еще один хороший момент – обыгрался с партнером и в фирменном стиле подкручивал в дальний угол. Мяч немного разминулся с воротами. Украинец отыграл 68 минут, после чего Ребров его заменил.

اللوحة لم تكتمل..

يارمولينكو "يركن" الكرة ولكن تمر بجانب القائم#دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gpcbQqVYTt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022

Аль-Айн закрепил победу в начале второго тайма, а под занавес матча хозяева оформили разгром. Ребров идет четвёртым в чемпионате ОАЭ с 5 очками отставания от лидера.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти