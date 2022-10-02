Ребров разгромно победил в ОАЭ – Ярмоленко ассистировал от перекладины и упустил фирменный момент
Аль-Айн со звездами украинского футбола победил Аль-Иттихад в 4-м туре чемпионата ОАЭ.
Аль-Айн обыграл Аль-Иттихад со счетом 3:0. Команда Сергея Реброва забила ранний гол с участием Ярмоленко. Андрей замыкал прострел на дальней штанге и попал в перекладину. Партнер воспользовался отскоком и переправил мяч в сетку.
Ярмоленко сразу имел еще один хороший момент – обыгрался с партнером и в фирменном стиле подкручивал в дальний угол. Мяч немного разминулся с воротами. Украинец отыграл 68 минут, после чего Ребров его заменил.
Аль-Айн закрепил победу в начале второго тайма, а под занавес матча хозяева оформили разгром. Ребров идет четвёртым в чемпионате ОАЭ с 5 очками отставания от лидера.
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