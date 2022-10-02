Ребров розгромно переміг в ОАЕ – Ярмоленко асистував від поперечини та змарнував фірмовий момент
Аль-Айн з зірками українського футболу переміг Аль-Іттіхад в 4 турі чемпіонату ОАЕ.
Аль-Айн переграв Аль-Іттіхад з рахунком 3:0. Команда Сергія Реброва забила ранній гол за участю Ярмоленка. Андрій замикав простріл на дальній стійці та влучив у поперечину. Партнер скористався відскоком і переправив м'яч у сітку.
Ярмоленко відразу ж мав ще один хороший момент – обігрався з партнером і в фірмовому стилі підкручував у дальній кут. М'яч трішки розминувся з воротами. Українець відіграв 68 хвилин, після чого Ребров його замінив.
Аль-Айн закріпив перемогу на початку другого тайму, а під завісу матчу господарі оформили розгром. Ребров йде четвертим у чемпіонаті ОАЕ з 5 очками відставання від лідера.
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