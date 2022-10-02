Аль-Айн переграв Аль-Іттіхад з рахунком 3:0. Команда Сергія Реброва забила ранній гол за участю Ярмоленка. Андрій замикав простріл на дальній стійці та влучив у поперечину. Партнер скористався відскоком і переправив м'яч у сітку.

القناص سفيان رحيمي يفتتح التسجيل..#العين يتقدم مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق المغربي رحيمي#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_اتحاد_كلباء#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SRRsAmUsvc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022

Ярмоленко відразу ж мав ще один хороший момент – обігрався з партнером і в фірмовому стилі підкручував у дальній кут. М'яч трішки розминувся з воротами. Українець відіграв 68 хвилин, після чого Ребров його замінив.

اللوحة لم تكتمل..

يارمولينكو "يركن" الكرة ولكن تمر بجانب القائم#دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gpcbQqVYTt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022

Аль-Айн закріпив перемогу на початку другого тайму, а під завісу матчу господарі оформили розгром. Ребров йде четвертим у чемпіонаті ОАЕ з 5 очками відставання від лідера.

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