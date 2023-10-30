Бенфика опередила Сергея Реброва и объявила, что Анатолий Трубин будет в списке своей сборной. То же самое "орлы" сделали с аргентинцами Отаменди и Ди Марией.

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На самом деле, вызов Трубина не вызывает никаких сомнений. Именно представитель Бенфики был основным вратарем сборной Украины в предыдущих матчах против Северной Македонии и Мальты. Анатолий стабильно выступает в клубе, поэтому вряд ли выпадет из тройки голкиперов, которую вызовет Ребров.

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первый Италия выиграла 2:1).

Di María (), Otamendi () e Trubin () convocados para os compromissos das suas seleções!#SejaOndeFor pic.twitter.com/SYhuTu7Piz — SL Benfica (@SLBenfica) October 30, 2023

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