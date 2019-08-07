Ребров прокомментировал результат Ференцвароша в первом матче квалификации ЛЧ против Динамо Загреб

Украинский тренер остался доволен ничьей 1:1 в гостевом матче против хорватов.
"Хозяева не создали давления на нас после забитого мяча, не пошли вперед, а сели в оборону. Мы играли против очень сильной команды, которая атакует. Если вы посмотрите, сколько стоят хорватские футболисты, вы увидите, насколько они сильны.
"Некоторые фанаты удивляются, встречая меня в Венгрии, не все знают, что я тренирую Ференцварош", – Ребров
Возможно, мы мало били по воротам, но мы забили гол, что было очень важно. Особенно в таком поединке. Однако, я ожидаю абсолютно другой игры дома. Мы были сосредоточены, много владели мячом, и во втором тайме эта концентрация и спокойствие привели к голу.
У нас теперь есть небольшое преимущество после первого тайма. Теперь ждем, когда начнется второй тайм в Будапеште", – приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.
Ференцварош Реброва сыграл вничью с загребским Динамо в Лиге чемпионов – Зубков помог забить гол