Ребров прокомментировал результат Ференцвароша в первом матче квалификации ЛЧ против Динамо Загреб

Украинский тренер остался доволен ничьей 1:1 в гостевом матче против хорватов.

"Хозяева не создали давления на нас после забитого мяча, не пошли вперед, а сели в оборону. Мы играли против очень сильной команды, которая атакует. Если вы посмотрите, сколько стоят хорватские футболисты, вы увидите, насколько они сильны.

"Некоторые фанаты удивляются, встречая меня в Венгрии, не все знают, что я тренирую Ференцварош", – Ребров

Возможно, мы мало били по воротам, но мы забили гол, что было очень важно. Особенно в таком поединке. Однако, я ожидаю абсолютно другой игры дома. Мы были сосредоточены, много владели мячом, и во втором тайме эта концентрация и спокойствие привели к голу.

У нас теперь есть небольшое преимущество после первого тайма. Теперь ждем, когда начнется второй тайм в Будапеште", – приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Ференцварош Реброва сыграл вничью с загребским Динамо в Лиге чемпионов – Зубков помог забить гол