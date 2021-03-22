"Удерживал ли меня контракт с Ференцварошем? Конечно. Если бы это предложение было немножко в другое время... Оно было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповую стадию, но это был следующий этап моей работы.

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Мне нравилось и нравится работать с Ференцварошем, я не мог покинуть эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому Динамо. Я люблю Динамо, но самое главное, что это предложение было немного несвоевременным. Обиделся ли Суркис? Это вы у него спросите. Впоследствии все проходит. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим", – признался Ребров в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

К слову, "Фради" украинского специалиста лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего конкурента на 13 пунктов, а это значит, что Сергей Ребров уверенно шагает к третьему чемпионству подряд.

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