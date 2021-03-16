"По конвенции, мы же не можем даже контактировать с судьями, как говорит Лучи. Но что он сделал за 6 лет? Мы их встречаем, селим, кормим, возим – контакт происходит двое суток с арбитрами.

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Они перед матчем приходят в ресторан, где мы все оплачиваем. Три человека сидели, нам показывают счет – 18 порций семги. Это не смешно? И мы не можем ничего сказать. Потому что завтра они будут судить на поле, свистнут несколько раз не туда, что повлияет на результат.

Виски самое дорогое. Я у них спросил, они вообще знают, какое виски пьют. К футболу они когда-то в жизни пересекались с таким брендом? Знаете, смешно, но и больно", – сказал Гельзин в программе Бомбардир.

Напомним, президент Олимпика грубо раскритиковал руководство судейского корпуса УПЛ после поражения от Шахтера (0:1), за что донецкий клуб оштрафовали на полмиллиона гривен и запретили проводить домашние матчи на стадионе им. Лобановского.

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