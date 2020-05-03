Ребров может возглавить Фенербахче

Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров попал на радары своего бывшего клуба.

Руководство Фенербахче продолжает поиски специалиста, который смог бы вернуть стамбульский клуб в число претендентов на "золото" турецкой Суперлиги. Одним из кандидатов, которых клуб рассматривает в качестве главного тренера, стал бывший наставник Динамо Сергей Ребров, сообщает издание Fotospor.

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45-летний украинец успешно зарекомендовал себя в венгерском Ференцвароше, завоевав с командой чемпионство. Кроме того, Ребров хорошо знаком болельщикам турецкого гранда – в свое время он выступал за "желтых канареек" на правах аренды и даже стал чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.

К слову, в отчете, который президент Фенербахче Али Коч попросил составить о Реброве, среди прочего указано следующее: "Ребров стер доминирование Луческу в Украине, два раза подряд приведя Динамо Киев к титулу чемпиона и начав тем самым процесс отъезда наставника Шахтера в Зенит".

Напомним, украинский специалист возглавил Ференцварош перед началом сезона 2018/19 и выиграл с ним чемпионский титул. Летом прошлого года Ребров подписал с венгерским клубом новый трехлетний контракт.

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