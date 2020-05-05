Морозюк: Буду рад, если Ребров переедет в чемпионат Турции – это большой шаг для его карьеры

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк прокомментировал слухи о переходе Сергея Реброва в тренерское кресло Фенербахче.

"Фенербахче – это большая команда здесь. У них богатая история и огромная армия болельщиков. Люди просто сходят с ума от этой команды. У них хорошие исполнители, которые приехали из Европы и играли в топ-командах.

Ребров может возглавить Фенербахче

Буду очень рад, если Сергей Станиславович переедет в Турцию. Это будет большой шаг в его карьере. Он еще молодой и перспективный. Думаю, что это именно его чемпионат", – рассказал Морозюк для ТК Футбол.

Напомним, сейчас Ребров является наставником венгерского Ференцвароша, возглавляющий местный чемпионат. После 26-ти туров турецкой Суперлиги Фенербахче расположился на 7-й строчке.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо