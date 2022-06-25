Цыганык спрогнозировал будущее Ярмоленко – капитан сборной Украины с большой вероятностью останется в Европе
23:38 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык поделился мнениями по поводу следующего клуба Андрея Ярмоленко после прекращения контракта с Вест Хэмом.
"Ярмоленко в Фулхеме? Ярмоленко в Европе. Вот я думаю, что он останется в Европе, даю большой процент. Так же велика вероятность, что он останется в АПЛ.
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Не могу сказать, в Фулхэм ли, подписано там или нет, но... Есть вероятность", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.
Последние 4 сезона Ярмоленко выступал за Вест Хэм (85 матчей, 12 голов, 7 ассистов), но "молоты" решили не продлевать контракт с украинцем – соответственно, вингер получил статус свободного агента.
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