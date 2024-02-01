Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров полностью сосредоточен на своей работе.

Блогер Виктор Вацко сообщал, что Аль-Джазира и Аль-Шабаб заманивали рулевого "сине-желтых" безумной зарплатой. Реброву даже разрешали совмещать работу со сборной, но 49-летний специалист твердо настроен отдавать все силы Родине.

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"Никак не могу прокомментировать эту информацию. Спросите у Вацко. Смотрите, я должен комментировать всю информацию, которую дают блогеры?" – отрезал Ребров в разговоре с Football Hub.

Напомним, контракт главного тренера сборной Украины рассчитан до лета 2026 года. Недавно Ребров также стал вице-президентом УАФ в команде Андрея Шевченко.

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