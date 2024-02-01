Блогер Віктор Вацко повідомляв, що Аль-Джазіра та Аль-Шабаб заманювали керманича "синьо-жовтих" шаленою зарплатнею. Реброву навіть дозволяли поєднанувати роботу зі збірною, але 49-річний фахівець твердо налаштований віддавати всі сили Батьківщині.

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"Ніяк не можу прокоментував цю інформацію. Запитайте у Вацка. Дивіться, я маю коментувати всю інформацію, яку дають блогери?" – відрубав Ребров у розмові з Football Hub.

Нагадаємо, контракт головного тренера збірної України розрахований до літа 2026 року. Нещодавно Ребров також став віце-президентом УАФ у команді Андрія Шевченка.

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