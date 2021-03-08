Коуч Ференцвароша попал на радары ЦСКА в конце прошлого года, утверждает РБ. Тогда была большая вероятность отставки Виктора Гончаренко.

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По информации источника, к конкретному обсуждению сотрудничества стороны не пришли, ведь посредники объяснили "армейцам", что переход Реброва невозможен из-за напряженных отношений России и Украины.

Заметим, 46-летний специалист возглавил "Фради" в 2018-м. В этом сезоне команда впервые за долгий период участвовала в групповом этапе ЛЧ. В чемпионате Венгрии Ференцварош уверенно лидирует, опережая Академию Пушкаша на 13 зачетных баллов.

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