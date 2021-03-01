Шахтер запрыгнул на 2 место интересного рейтинга – впереди только Зинченко, Ребров шестой
Донецкий Шахтер попал в солидный рейтинг европейских клубов.
Авторитетное издание Weekly Post поработало с данными InStat вплоть до 24 февраля 2021 и создало рейтинг клубов Европы по проценту передач назад.
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Лидером в списке стал Манчестер Сити Александра Зинченко с 41,6% пасов назад, вторым идет Шахтер с показателем 40,6%. На 6 место запрыгнул Ференцварош Сергея Реброва с 39,2 процентами. Динамо расположилось на 12 строчке.
К слову, чем больше процент передач назад, тем больше конкурентоспособны футбольные клубы и чемпионаты в целом.
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