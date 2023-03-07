"Я сам поэтому и не реагирую на эту информацию и ничего не комментирую, поскольку у меня сейчас есть действующий контракт с Аль-Айном. Я привык с уважением относиться к своим текущим обязательствам и к тем людям, с которыми в действующий момент работаю. Мой контракт заканчивается в конце июня.

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Да, тренер имеет право в какой-то момент начать вести переговоры, но главное, что сейчас я по-прежнему являюсь главным тренером Аль-Айна. Поэтому я ни о чем, что не касается этого клуба, не высказываюсь. Тем более, что так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал раньше. И поэтому с моей стороны такое же отношение к Аль-Айну. Я рад, что работаю здесь.

Одним словом, сейчас я сосредоточен на своей работе. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду вправе решать, что мне делать дальше, и с кем сотрудничать. Повторюсь, у меня есть действующий контракт. Не стану отрицать наличие различных контактов, но сейчас я главный тренер Аль-Айна. И я не представляю, как при этих обстоятельствах меня связывают со сборной Украины.

Да, я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с Аль-Айном. Тем более, что все зависит не только от меня, а еще и от УАФ, от решения Конгресса этой организации. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры с Ребровым. Я готов к этому.

Буду готов, когда закончится мой контракт с Аль-Айном. Если я буду свободен на тот момент времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне посмотрим. Повторюсь, в этой ситуации все зависит не только от меня", — поделился Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

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