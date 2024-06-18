Во время интервью в эфире Sky Sports 34-летний англичанин объявил о завершении карьеры. Райан Бертранд находится без клуба с момента ухода из Лестера в 2023 году.

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Защитник – воспитанник Челси. Преимущественно "синие" отдавали Бертранда в аренды. Он успел поиграть за Норвич, Астон Виллу, Рединг, Ноттингем, Саутгемптон. Райан выступал за сборную Англии, за которую провел 19 матчей.

В составе Челси он выигрывал Лигу чемпионов-2011/12, Лигу Европы в сезоне 2012/13 и Кубок Англии в 2012 году. За "синих" он провел 57 матчей, забив два гола.

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