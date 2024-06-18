Филип Костич не сыграет в оставшейся части чемпионата Европы в Германии. В матче первого тура группового этапа турнира с Англией (0:1) вингер повредил левое колено. Об этом информирует портал Nedeljnik.

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Сообщается, что ещё вчера казалось, что у Филипа был просто ушиб. Однако уже сегодня стало известно, что игрок повредил связки колена. Он не успеет восстановиться до конца турнира. Теперь на левом фланге атаки сборной Сербии будет выступать его сменщик Филип Младенович.

Сообщается, что сам Костич останется на несколько дней в расположении сборной Сербии. Он хочет посмотреть матч своей команды со Словенией.

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