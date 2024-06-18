Сумма трансфера составила 2 миллиона евро, сообщает Fabrizio Romano. Контракт между донецким клубом и 22-летним тунисцем уже подписан.

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Напомним, что ранее на Грама также претендовали российские Крылья Советов, но они предлагали за игрока лишь 700 тысяч евро.

К слову, Алаа Грам является воспитанником Сфаксьена, за который он сыграл 98 поединков, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также 22-летний футболист успел сыграть 3 поединка за сборную Туниса.

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