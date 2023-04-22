– Много говорят о том, что вы уже коммуницируете с президентом УАФ Андреем Павелко. Насколько это правда? Или об этом сейчас некорректно говорить вообще?

– Тренер может подписывать контракт за полгода, но никто не имеет права озвучивать его условия. Я могу общаться с кем угодно. Я не могу вам это рассказывать, это моя личная жизнь и мои личные контакты. И я еще раз прошу всех людей в Украине уважать меня, я сам разберусь, с кем мне общаться.

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У меня игры в течение двух месяцев, через три дня на четвертый, и сейчас я должен концентрироваться на своей команде, которой я нужен, и которая нужна мне. А не должен опровергать или подтверждать слухи журналистов, которые просто пытаются на чьих-то именах (моем, Маркевича или Леоненко), сделать свое имя, показать свою значимость. Если люди работают, то сосредоточьтесь на своей работе, а не каждый день звоните и кричите о какой-то ерунде, что Ребров подписал контракт на 10 лет.

Я не понимаю, как можно было такую чушь написать, откуда эта информация взялась? Те люди, которые называют себя инсайдерами, пусть скажут, откуда взяли информацию. Если они уважают меня. Если они вкидывают такие глупости, такие тезисы болельщикам, то пусть говорят, откуда у них информация. А не кричат просто: "Я инсайдер. Смотрите, у меня инсайд. Я самый крутой". Так вы скажите, откуда вы взяли эту информацию, и тогда мы ее проверим и скажем, несете ли вы чушь или говорите правду. Каждый должен отвечать за свои слова.

– Вы для себя приняли решение, что будет дальше, после завершения контракта с Аль-Айном?

– Я свое решение принял, – сказал Ребров в интервью Telegram-каналу "Бомбардир".

Напомним, действующий контракт 48-летнего специалиста с Аль-Айном подходит к концу 30 июня 2023 года.

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