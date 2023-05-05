Перспектива возглавить Олимпиакос не привлекает украинского специалиста, утверждает Footboom.

Ребров сформировал шорт-лист своих ассистентов в тренерском штабе сборной Украины – среди них легенды

Украинский специалист оказался в широченном списке кандидатов на пост рулевого кризисного греческого гранда. Впрочем, представители Реброва заявили, что такое назначение невозможно. Тренер Аль-Айна имеет действующий контракт до лета и будет рассматривать другие варианты.

Напомним, Реброва сватали в сборную Украины, которая смиренно ждет и даже начала отбор Евро-2024 с Ротанем в роли временно исполняющего обязанности тренера.

"К сожалению, Юрий пьет": от Аякса, Боруссии Д и разговоров с ван Галом – до алкоголизма, прозвища "руссо" и забвения