Перспектива очолити Олімпіакос не приваблює українського фахівця, стверджує Footboom.

Ребров сформував шорт-лист своїх асистентів у тренерському штабі збірної України – серед них легенди

Український фахівець опинився у широченному списку кандидатів на посаду керманича кризового грецького гранда. Втім, представники Реброва заявили, що таке призначення неможливе. Тренер Аль-Айна має чинний контракт до літа і буде розглядати інші варіанти.

Нагадаємо, Реброва сватали у збірну України, яка смиренно чекає і навіть почала відбір Євро-2024 з Ротанем у ролі тимчасового виконувача обов'язків тренера.

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