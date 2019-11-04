Ребров – о возможном возвращении в Динамо: Вы хотите, чтобы в команде было так же, как сейчас в Реале?

Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров, который сейчас работает в венгерском Ференцвароше, в программе Профутбол рассказал, что не думает о возвращении в киевский клуб.

"Все болельщики имеют разные мнения. Нужно, чтобы люди, которые за что-то отвечают, принимали правильные решения. Нужно об этом говорить с ними, а не со мной.

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Я общаюсь с Игорем Михайловичем. У нас нормальные отношения. Я желаю Динамо и Михайличенко только удачи. Они качественно делают свою работу.

У меня не было разговоров с Суркисом о нашей новой совместной работе. Вы хотите, чтобы я вернулся и в команде было так же, как сейчас в Реале? Если есть хорошая работа, где тебе нравится, можно работать везде. И в Саудовской Аравии", – сказал Ребров.

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