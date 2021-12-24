"Немного некорректно что-то говорить о Петракове, потому что я не знаю его как человека и тренера. Знаю, что он с молодыми стал чемпионом мира. Такого никто не добивался. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, что максимум этим летом будет у первой команды новый главный тренер.

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Насколько я знаю, Ребров должен был возглавить сборную Украины еще раньше. Поэтому я скажу так – не хочу обидеть Петракова, но я бы хотел, чтобы главным тренером нашей сборной был Сергей. На сегодняшний день, если брать наших украинских тренеров, то Ребров – это лучшая кандидатура для сборной. У него есть опыт, Динамо тренировал и был тренером в Венгрии. Там он добился результата, и в Лиге чемпионов поиграла его команда. Он сейчас снова у арабов тренирует, так что опыт у него есть.

Плюс то, что он знает наш чемпионат, менталитет. Я не знаю, с кем Серый работает, поэтому мне тяжело говорить о штабе. Но он хороший вариант. Посмотрим, выйдут ли парни на чемпионат мира. Хотя у нас всякие случаи бывали – не факт, что нынешний тренер останется даже в случае выхода на ЧМ", – заявил Вронин в эфире Миля.

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