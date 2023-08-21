Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи национальной команды.

В расположение сборной Украины получили вызов 25 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Неожиданно остался вне заявки новичок Дженоа Руслан Малиновский. Вместо этого шанс дебютировать за главную команду страны получит Егор Назарина.

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Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Тимчик, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко.

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Зинченко, Цыганков, Мудрик.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат.

Резервный список: Караваев, Сваток, Пихалёнок, Батагов, Сикан.

К слову, уже 9 сентября сборная Украины сыграет свой второй матч против Англии, а 12-го встретится с Италией.

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