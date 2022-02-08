"Будет очень сложно. Кто-то радуется жребию, кто-то уже оценивает шансы в паре Австрия – Уэльс. Но Шотландия – это далеко не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким напряжением я всегда говорю футболистам: "Как можно меньше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке". Считаю, что психологический фактор может стать основным.

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Да, мы могли попасть на Италию или Португалию, но играть с Шотландией на выезде очень непросто. Нужно быть готовым к интенсивному футболу, исповедуемому этой командой. Особенно дома. Впрочем, у нашей сборной свои сильные качества, и она может их использовать. Считаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках.

Задача пробиться в плей-офф была достигнута – и это самое главное. Теперь нужно двигаться дальше, а не говорить, что плохо, а что хорошо. Первая сборная страны всегда стремится добиваться результата. И если он есть, то пути его достижения обсуждать не стоит", – цитирует Реброва Команда1.

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