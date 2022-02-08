"Буде дуже складно. Хтось радіє жеребу, хтось уже оцінює шанси в парі Австрія – Уельс. Але Шотландія – це далеко не подарунок. В Україні точно буде величезний ажіотаж довкола цього плей-офф. Перед матчами з таким напруженням я завжди говорю футболістам: "Якнайменше читайте і дивіться новини, зосередьтеся на підготовці". Вважаю, що психологічний чинник може стати основним.

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Так, ми могли потрапити на Італію чи Португалію, але грати із Шотландією на виїзді дуже непросто. Потрібно бути готовим до інтенсивного футболу, який сповідує ця команда. Особливо вдома. Втім, наша збірна має свої сильні якості, і вона може їх використовувати. Вважаю, що українці заслужили на право зіграти у цих стикових поєдинках.

Завдання пробитися в плей-офф було досягнуте – і це найголовніше. Тепер треба рухатися далі, а не казати, що погано, а що добре. Перша збірна країни завжди має на меті досягати результату. І якщо вона є, то шляхи її досягнення обговорювати не варто", – цитує Реброва Команда1.

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