"Какой была моя реакция на результаты жеребьевки плей-офф чемпионата мира? Сдержанно-оптимистической. Нам будет непросто. Это плей-офф и здесь нужно пройти двух соперников. Да, не попалась Италия или Португалия, но Шотландия — это не подарок. Далеко не подарок. Я считаю, что в нашем квартете все команды примерно равны.

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Сборная Шотландии почти полностью укомплектована футболистами английской Премьер-лиги — тут и добавлять нечего. К тому же мы играем на выезде, и у шотландцев там будет впечатляющая поддержка. Впрочем, у нас есть шансы, мы знаем свою силу.

Сейчас все умеют играть в хороший футбол. Конечно, если они будут действовать под давлением, то начнут подгружать мяч вперед. Но ежели мы им дадим время для принятия решений, то играть длинными передачами они точно не станут, и у нас могут возникнуть проблемы, поскольку их футболистам, выступающим на таком уровне, долго думать не нужно. В Глазго будет настоящая битва на результат", – сказал Малиновский в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины встретится с Шотландией 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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