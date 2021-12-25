"А зачем нам нужны изменения в сборных? Шевченко вывел команду на Евро-2020, там был четвертьфинал. Почему считают, что все надо менять? Сборная U-20 недавно выиграла чемпионат мира. Я не считаю, что в нашем футболе нужно структурно все менять. Я считаю, что люди хорошо работают Конечно, тренер национальной сборной должен иметь свой взгляд на молодежные сборные, но кто-то этим интересуется, а кому-то дают задание сконцентрироваться только на первой сборной.

Ребров: Я был готов возглавить сборную Украины

Мы не знаем, что требуют от Петракова или что требовали Шевченко. Если молодежка проиграла, это не вина Шевченко. Необходимо знать, что требуют. Либо только национальная сборная, либо поставить одну модель игры всем сборным.

Если тренер украинец, то ему должно быть интересно этим заниматься. Я переживаю не только за первую команду, но и за молодежные. У меня есть такой интерес", – сказал Ребров в программе Бомбардир.

Напомним, летом УАФ пыталась пригласить Реброва в сборную Украины, но шейхи не отпустили специалиста.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ