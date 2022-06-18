"Он будет готов примерно через год в конце следующего сезона. Мы приступили к работе, и как только началась пандемия. А потом война в Украине и это, как мы все знаем, повлекло две вещи: нехватку материалов и рост цен. Но мы решаем все начавшиеся проблемы и рады, даже если это было до пандемии", – приводит слова Переса AS.

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Отметим, что на Сантьяго Бернабеу проводились работы, связанные с кровлей арены, но они были парализованы из-за дефицита стали, которую поставляли из Украины, в частности из Азовстали. Сейчас подрядчики уже нашли альтернативных поставщиков стали, но для доставки материала требуется определенное время, соответственно, задержки в проведении работ неизбежны.

Напомним, именно в Мариуполе, на заводе Азовсталь, шли самые жестокие бои. После того как рашисты оккупировали город, они уже начали вывозить сталь в Ростов-на-Дону. Такое положение дел, конечно же, временное, ведь ВСУ непременно выбьют оккупантов с нашей территории.

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