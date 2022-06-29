"Сливочные" переманили 15-летнего таланта "матрасников" Хесуса Фортеа, сообщает Marca. Защитник считался одной из главных надежд Атлетико, но профессионального контракта не имел и мог позволить себе такое бегство.

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За предыдущие сезоны между столичными грандами существовало неформальное соглашение. Они не вмешивались в трансферные дела друг-друга и не перехватывали игроков академии. Впрочем, Реал узнал о хитростях Атлетико, который "заигрывал" с минимум 4 воспитанниками соседа. Последней каплей стал показательный отказ "матрасников" устраивать чемпионский коридор в прошлом сезоне.

Добавим, что последний прямой трансфер между клубами состоялся в 2019 году – Атлетико за 30 млн евро приобрел у Реала хавбека Маркоса Льоренте.

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