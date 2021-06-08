Причиной стали недавние высказывания президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи о том, что парижане "никогда не будут продавать Мбаппе".

Президент ПСЖ сделал резкое заявление относительно будущего Мбаппе

Флорентино Перес расценил это как сигнал, что все переговоры этим летом будут напрасными, сообщает AS. В Мадриде осознают, что ПСЖ стойко будет поддерживать имидж клуба, который не продает своих звезд. Даже контракт Мбаппе, который действует только год, не способен изменить ситуацию.

Зато Реал надеется убедить Килиана не подписывать новое соглашение, чтобы иметь возможность забрать его на Сантьяго Бернабеу через год. Однако, и это будет сложно реализовать, ведь ПСЖ готов предложить Мбаппе значительно лучшие условия. Речь идет о 40 млн евро в год чистыми.

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