Президент ПСЖ сделал резкое заявление относительно будущего Мбаппе
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи категорически опроверг слухи об уходе из клуба форварда Килиана Мбапппе.
"Я скажу четко: Мбаппе останется в Париже, мы никогда не будем его продавать, и он никогда не уйдет от нас свободным агентом.
"Мбаппе в Реале – это было бы идеально": Бензема ждет соотечественника на Сантьяго Бернабеу
У Мбаппе в Париже есть все, что нужно. Какой клуб с точки зрения амбиций может сегодня конкурировать с ПСЖ?" – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.
Заметим, что этим летом чемпиона мира снова сватают в мадридский Реал. Контракт форварда с ПСЖ завершается через год, а подписывать новый он не спешит.
Напомним, Мбаппе перебрался в Париж летом 2018 года. Монако получил за своего игрока 180 млн евро компенсации. С тех пор Килиан сыграл за ПСЖ 171 матч во всех турнирах, в которых забил 132 гола и отдал 61 результативную передачу.
"Был хороший мужской разговор": интервью Бензема – о камбэке в сборную, обидах Дешама, роле Зидана и ссоре с Жиру