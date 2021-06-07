"Я скажу четко: Мбаппе останется в Париже, мы никогда не будем его продавать, и он никогда не уйдет от нас свободным агентом.

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У Мбаппе в Париже есть все, что нужно. Какой клуб с точки зрения амбиций может сегодня конкурировать с ПСЖ?" – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Заметим, что этим летом чемпиона мира снова сватают в мадридский Реал. Контракт форварда с ПСЖ завершается через год, а подписывать новый он не спешит.

Напомним, Мбаппе перебрался в Париж летом 2018 года. Монако получил за своего игрока 180 млн евро компенсации. С тех пор Килиан сыграл за ПСЖ 171 матч во всех турнирах, в которых забил 132 гола и отдал 61 результативную передачу.

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