Реал установил цену на Азара – звезда мадридцев значительно подешевел
17:45 - Читати українською
Хавбек Реала Эден Азар не сумел зарекомендовать себя в королевском клубе.
Реал готов отпустить Эдена Азара, если получит предложение около 50 млн евро, сообщает Abc.es.
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В Мадриде разочарованы подписанием полузащитника, бельгиец не смог набрать свою оптиамльну форму, часто страдал от травм, а его выходка после матча 1/2 финала ЛЧ против Челси (0:2) стала последней каплей в чаше терпения руководства "сливочных".
Напомним, летом 2019-го Реал заплатил Челси за Азара 115 млн евро.
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