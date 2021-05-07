Реал готов отпустить Эдена Азара, если получит предложение около 50 млн евро, сообщает Abc.es.

Челси – Реал: Азар со смехом воспринял вылет мадридцев в шаге от финала Лиги чемпионов – странное поведение бельгийца

В Мадриде разочарованы подписанием полузащитника, бельгиец не смог набрать свою оптиамльну форму, часто страдал от травм, а его выходка после матча 1/2 финала ЛЧ против Челси (0:2) стала последней каплей в чаше терпения руководства "сливочных".

Напомним, летом 2019-го Реал заплатил Челси за Азара 115 млн евро.

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