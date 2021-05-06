Челси – Реал: Азар со смехом воспринял вылет мадридцев в шаге от финала Лиги чемпионов – странное поведение бельгийца
08:54 - Читати українською
Вингер Реала Эден Азар удивил соцсети своей реакцией на вылет клуба на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.
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После игры камера зафиксировала Азара в компании Курта Зума и Эдуара Мэнди, которые праздновали выход Челси в финал Лиги чемпионов.
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Судя по всему, Эден был рад не менее – на стоп-кадре видно, что бельгиец от души смеется, хотя его Реал вылетел из турнира.
Напомним, Азар с 2012 по 2019 годы выступал за Челси, после чего перебрался в Реал за 115 млн евро. Впрочем, в Мадриде бельгиец никак не может выйти на свой уровень из-за травм – в текущем сезоне он сыграл 18 встреч, забив 3 гола.
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