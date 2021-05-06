После игры камера зафиксировала Азара в компании Курта Зума и Эдуара Мэнди, которые праздновали выход Челси в финал Лиги чемпионов.

Челси – Реал Мадрид – 2:0 – видео голов и обзор матча

Судя по всему, Эден был рад не менее – на стоп-кадре видно, что бельгиец от души смеется, хотя его Реал вылетел из турнира.

Напомним, Азар с 2012 по 2019 годы выступал за Челси, после чего перебрался в Реал за 115 млн евро. Впрочем, в Мадриде бельгиец никак не может выйти на свой уровень из-за травм – в текущем сезоне он сыграл 18 встреч, забив 3 гола.

Челси вышел в финал Лиги чемпионов, легко переиграв Реал