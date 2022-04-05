Реал Сосьедад вырвал победу над Эспаньолом в компенсированное время
00:05 - Читати українською
Реал Сосьедад сумел переиграть Эспаньол в поединке 30-го тура Ла Лиги. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
завершено
Реал Сосьедад с большим трудом одолел Эспаньол. Первая половина прошла без голов, да и второй тайм был близок к тому, чтобы завершиться с нулями на табло. Впрочем, в компенсированное время после пересмотра VAR арбитр назначил пенальти, который реализовал Исак.
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Таким образом, Реал Сосьедад набрал 51 очко и остался на шестой строчке, Эспаньол с 36 пунктами расположился на 12 месте.
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