Реал Сосьедад с большим трудом одолел Эспаньол. Первая половина прошла без голов, да и второй тайм был близок к тому, чтобы завершиться с нулями на табло. Впрочем, в компенсированное время после пересмотра VAR арбитр назначил пенальти, который реализовал Исак.

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Таким образом, Реал Сосьедад набрал 51 очко и остался на шестой строчке, Эспаньол с 36 пунктами расположился на 12 месте.

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