Реал Сосьєдад зумів переграти Еспаньйол в поєдинку 30-го туру Ла Ліги. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Реал Сосьєдад із великими труднощами здолав Еспаньйол. Перша половина пройшла без голів, та і другий тайм був близький до того, аби завершитись з нулями на табло. Втім, у компенсований час після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який реалізував Ісак.

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Таким чином, Реал Сосьєдад набрав 51 очко та залишився на шостій сходинці, Еспаньйол з 36 пунктами розташувався на 12 місці.

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