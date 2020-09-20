Это был уже второй тур Ла Лиги, но Реал начинал чемпионат только сейчас. В составе мадридцев нашлось место Эдегору, а в запасе оказался и наш Андрей Лунин – а других неожиданностей в старте "бланкос" не имелось. Реал Сосьедал доверился всем лидерам предыдущего сезона.

Первый тайм можно разделить на две части. К 30-й минуте "сливочные" доминировали, проводили интересные атаки, однако даже войти в штрафную им удалось считанное количество раз. О каком-либо обострении вообще не шло речи, но и у Сосьедада ничего не получалось в атаке. Зато, баски неплохо оборонялись – особенно выделялся Элустондо, который снял ряд неплохих подач в штрафную и персонально съедал Бензема.

В последние 15 минут игра раскрылась. Мадридцы стали всё чаще приближаться к воротам, перекрывали все линии передач басков, а те огрызались – как, например, на 33-й минуте, когда контрвыпад 3-в-3 запороли из-за неудачного финального паса. Реал мог открыть счёт на 36-й: Бензема замыкал подачу с углового ударом в защитника, после чего Рамос метров с восьми пробил с отскока – удар снова заблокировали! На 38-й перехват паса от Ремиро завершился пасом на Бензема, обводкой голкипера и выстрелом Карима мимо пустых ворот, а Сосьедад ответил на 43-й выходом Исаака один на один с ударом в дальний угол – быть бы голу, если бы Куртуа не поставил ногу. Через минуту Исаак выстрелил из-за пределов штрафной, однако мяч пролетел мимо правого верхнего угла.

На старте второго тайма баски могли открыть счёт в результате перевода на левый край штрафной под удар Мугурусе, однако мяч после его выстрела прошёл рядом с дальней штангой.

Вообще, хозяева начали очень уверенно, однако Мадрид быстро вернулся в игру, создав ряд опасных эпизодов уже на 50-х минутах. В частности, на 53-й Элустондо только в последний момент накрыл удар Бензема во время фактического выхода Карима один на один; на 56-й же метров с 20-ти под перекладину выстрелил Карвахаль – голкипер парировал. На 61-й минуте схватился за голову Бензема, ведь его шикарный обводной выстрел в дальний удар Ремиро также вытащил. Иманол Альгуасил в ответ снял с игры Исаака, бросив в бой Давида Силву.

На некоторое время игра затормозила, но на 68-й минуте Реал снова напомнил о своём классе – это Кроос мощно пробил после розыгрыша углового, заставив Ремиро исполнять очередной сейв. На 71-й уже и голкипер был бессилен что-то сделать с дальним выстрелом Тони, но мяч просвистел над перекладиной. Зинедин Зидан, тем временем, решил добавить своей команде баланса, бросив в бой Каземиро с Вальверде, а в атаку отправив юного Марвина. Иманол Альгуасил парировал, выпустив на поле двух нападающих – Янузая и Баутисту.

Удивительно, игра с выходом двух центрхав-разрушителей стала более открытой, однако появление свежих форвардов привело к падению остроты. Моментов на поле, по сути, не возникало аж до 88-й минуты, когда Давида Силву вывели на ударную позицию на линию штрафной, однако выстрел испанца накрыл Варан. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.