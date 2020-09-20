Це був вже другий тур Ла Ліги, але Реал починав чемпіонат лише зараз. В складі мадридців знайшлося місце Едегору, а в запасі опинився і наш Андрій Лунін – інших несподіванок у старті "бланкос" не було. Реал Сосьєдал на цей матч довірився всім лідерам попереднього сезону.

Перший тайм можна розділити на дві частини. До 30-ї хвилини "вершкові" домінували, проводили цікаві атаки, однак навіть увійти у штрафний їм вдалося лічену кількість разів. Про якесь загострення біля чужих воріт взагалі не йшло мови, але і у Сосьєдада нічого не виходило в атаці. Натомість баски непогано оборонялися – особливо виділявся Елустондо, який зняв низку непоганих подач у карний майданчик та персонально з'їдав Бензема.

В останні 15 хвилин гра розкрилася. Мадридці стали дедалі частіше наближатися до воріт, перекривали усі лінії передач басків, а ті огризалися – як, наприклад, на 33-й хвилині, коли контрвипад 3-в-3 запороли через невдалий фінальний пас. Реал міг відкрити рахунок на 36-й: Бензема замикав подачу з кутового ударом у захисника, після чого Рамос метрів з восьми пробив з відскоку – удар знову заблокували! На 38-й перехоплення пасу від Реміро завершилось пасом на Бензема, обіграшем голкіпера та пострілом Каріма повз порожні ворота, а Сосьєдад відповів на 43-й виходом Ісака віч-на-віч з ударом у дальній кут – бути б голу, якби Куртуа не виставив ногу. Ще за хвилину Ісак вистрілив з-за меж штрафного, однак м'яч пролетів повз правий верхній кут.

На старті другого тайму баски могли відкрити рахунок внаслідок переведення на лівий край карного майданчика під удар Мугурусі, однак м'яч після його пострілу промайнув поруч з дальньою стійкою.

Взагалі, господарі почали дуже впевнено, однак Мадрид швидко повернувся у гру, створивши низку моментів вже на 50-х хвилинах. Зокрема, на 53-й Елустондо лише в останню мить накрив удар Бензема під час фактичного виходу Каріма віч-на-віч; на 56-й же метрів з 20-ти під поперечину вистрілив Карвахаль – голкіпер парирував. На 61-й хвилині схопився за голову Бензема, адже його шикарний обвідний постріл у дальній кут Реміро також витягнув. Іманол Альгуасіл у відповідь зняв з гри Ісака, кинувши у бій Давіда Сілву.

На деякий час гра загальмувала, але на 68-й хвилині Реал знову нагадав про свій клас – це Кроос потужно пробив після розіграшу кутового, змусивши Реміро виконувати черговий сейв. На 71-й вже і голкіпер був безсилим щось зробити із дальнім пострілом Тоні, але м'яч просвистів над поперечкою. Зінедін Зідан тим часом вирішив додати своїй команді балансу, кинувши у бій Каземіро з Вальверде, а в атаку відправивши юного Марвіна. Іманол Альгуасіл парирував, випустивши на поле двох нападників – Янузая та Баутісту.

На диво, гра з виходом двох центрхавів-руйнівників стала більш відкритою, однак поява свіжих форвардів призвела до падіння гостроти. Моментів на полі, по суті, не виникало до 88-ї хвилини, коли Давіда Сілву вивели на ударну позицію на лінію штрафного, однак постріл іспанця накрив Варан. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.